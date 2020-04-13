Кремль назвал истеричными заявления о возможном «возвращении» 1990-х

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричными проявлениями опасения, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России повторятся 1990-е годы, и призвал не сгущать краски.

Журналисты спросили у него, видят ли в Кремле сообщения о росте криминала в ряде российских регионов.

«Что касается роста преступности, безусловно, мы всё это фиксируем», — сказал он.

Песков обратил внимание на то, что главным образом это фиксируется правоохранительными органами, которые в настоящее время «очень интенсивно работают», с повышенной нагрузкой.

«Очень важно призвать всех не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания», — добавил он.

Ему задали уточняющий вопрос, не идёт ли в настоящее время речи о возвращении 1990-х, о котором говорят «в соцсетях и экспертном сообществе».

Как отметил представитель Кремля, «у страха глаза велики».

«Это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться», — ответил он.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей, отметив необходимость защитить граждан и экономику.

Как заявлял главный инфекционист ФБМА Владимир Никифоров, рост числа случаев заражения COVID-19 в России будет наблюдаться ещё несколько дней, после чего ситуация может выйти на плато.