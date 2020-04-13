В Госдуме оценили возможность нового переноса сроков ЕГЭ

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность нового переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Госдуме оценили возможность нового переноса сроков ЕГЭ
  • РИА Новости

«Это абсолютно правильная идея... Все сроки можно скорректировать. Здесь дело в вопросах безопасности», — считает депутат.

Он также подчеркнул, что инфекция распространяется непредсказуемо во всём мире и в подобных условиях нельзя подвергать риску здоровье детей и преподавателей.

«Никаких оснований для спешки нет. Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше. Как только всё успокоится, проведём ЕГЭ и приёмную кампанию в вузы», — сказал Чернышов.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи ЕГЭ, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавируса.

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