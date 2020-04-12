Власти Подмосковья рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

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В Подмосковье до конца месяца появится дополнительно 7,5 тыс. коек для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
Власти Подмосковья рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Наша задача — до конца апреля создать порядка 7,5 тыс. коек», — приводятся его слова на сайте правительства Московской области. 

Воробьёв отметил, что в последнее время в Подмосковье увеличивается количество пациентов, у которых инфекционная болезнь протекает в средней или тяжёлой форме. 

«А для этого как раз нужны кислород, ИВЛ, лекарства, костюмы для защиты. Всё это будет очень востребовано, поэтому работы продолжаем», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом.

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