Власти Подмосковья рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
«Наша задача — до конца апреля создать порядка 7,5 тыс. коек», — приводятся его слова на сайте правительства Московской области.
Воробьёв отметил, что в последнее время в Подмосковье увеличивается количество пациентов, у которых инфекционная болезнь протекает в средней или тяжёлой форме.
«А для этого как раз нужны кислород, ИВЛ, лекарства, костюмы для защиты. Всё это будет очень востребовано, поэтому работы продолжаем», — заявил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом.