В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Выявленные случаи заболевания по городским округам: ...Люберцы — 106... Красногорск — 88», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Уточняется, что в Химках 80 пациентов с COVID-19, в Одинцове и Мытищах по 76 заболевших.

Всего в Московской области зафиксировано 1360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 75 человек выздоровели.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с 15 апреля вводится система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.