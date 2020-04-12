В Подмосковье увеличат мощности тестирования на коронавирус

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что власти Подмосковья готовы развернуть мощности для проведения в сутки порядка 7 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции.

«Ещё три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов в сутки», — приводит ТАСС его слова.

В Подмосковье зафиксировано более 1000 заражённых коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ежедневно делают порядка 18 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Москве 40 поликлиник перепрофилируют в центры диагностики коронавируса.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.