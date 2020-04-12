Проценко рассказал о состоянии поступивших в Коммунарку пациентов

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Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся более 500 пациентов.
Проценко рассказал о состоянии поступивших в Коммунарку пациентов
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«Состоит на лечении 503. Из них: с диагнозом пневмония — 487, COVID подтверждённых — 286, в ОРИТ — 52 (на ИВЛ — 24). За сутки поступили 49, выписаны пять», — написал он в Facebook.

11 апреля Проценко сообщил, что за сутки из медучреждения выписали 87 человек.

Ранее вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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