В Совфеде поддержали введение специальных цифровых пропусков в Москве

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал введение с 15 апреля специального цифрового пропуска для передвижения по Москве на всех видах личного и общественного транспорта.

«Требования по наличию пропусков начинают действовать с 15 апреля. С 13 апреля появляется возможность их оформить. Гражданин на сайте mos.ru сможет заказать себе пропуск, указав причины, по которым он ему нужен. Это может быть посещение поликлиники, работы, уход за родственниками. Если я правильно читаю этот указ, то процедура достаточно простая, удобная и доступная. Ей смогут воспользоваться все те, кому действительно необходимо перемещаться по городу, несмотря на возникающие при этом риски», — сказал он.

По словам сенатора, любые предпринимаемые шаги на сегодняшний день, «если не являются радикально запретительными, уместны».

«Я полностью поддерживаю эту меру. Сейчас слишком высока опасность для всего общества. Мы ещё не прошли пика эпидемии», — заключил Косачёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.

В мэрии уточнили, что без пропуска по городу смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.