В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска

В Москве без пропуска смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.

«Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца», — указано в сообщении на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом в опубликованном на сайте столичной мэрии указе говорится, что без пропуска, но при наличии удостоверения по городу смогут передвигаться в том числе государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники.

Также пропуска не потребуются гражданам младше 14 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.