В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска

Короткая ссылка
В Москве без пропуска смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.
В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца», — указано в сообщении на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом в опубликованном на сайте столичной мэрии указе говорится, что без пропуска, но при наличии удостоверения по городу смогут передвигаться в том числе государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники.

Также пропуска не потребуются гражданам младше 14 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить