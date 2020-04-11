Собянин рассказал о заявительном характере пропускной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропускная система в Москве носит заявительный характер, каждый сможет получить пропуск.

«Пропускная система носит заявительный характер», — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Мэр отметил, что перечень уважительных причин для поездок является открытым.

Ранее власти Москвы объявили о введении цифровых пропусков с 15 апреля.

В экономическом штабе Москвы объяснили, что в столице во время ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса с 13 по 19 апреля продолжат работу специалисты предприятий, деятельность которых невозможно остановить, а также охранники.