Собянин рассказал о заявительном характере пропускной системы
- АГН «Москва»
«Пропускная система носит заявительный характер», — говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр отметил, что перечень уважительных причин для поездок является открытым.
Ранее власти Москвы объявили о введении цифровых пропусков с 15 апреля.
В экономическом штабе Москвы объяснили, что в столице во время ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса с 13 по 19 апреля продолжат работу специалисты предприятий, деятельность которых невозможно остановить, а также охранники.