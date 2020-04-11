В Москве рассказали, кто продолжит выходить на работу с 13 апреля

В экономическом штабе Москвы объяснили, что в столице во время ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса с 13 по 19 апреля продолжат работу специалисты предприятий, деятельность которых невозможно остановить, а также охранники.

«На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, это откачка воды из котлованов)», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

Отмечается, что также на работу продолжат выходить сотрудники, охраняющие ключевые предприятия или объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что практически все предприятия и организации столицы не будут работать с 13 по 19 апреля.

Также в столице с полуночи 11 апреля приостановлены работы по благоустройству.