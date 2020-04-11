Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале рассказал о состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина.

«Отменное», — сказал он, отвечая на вопрос о здоровье Путина.

По его словам, о хорошем состоянии здоровья главы России говорит даже его насыщенный график работы.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин на совещании с губернаторами заявил, что Россия победит «коронавирусную заразу».