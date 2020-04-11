Песков рассказал о здоровье Путина
- Reuters
«Отменное», — сказал он, отвечая на вопрос о здоровье Путина.
По его словам, о хорошем состоянии здоровья главы России говорит даже его насыщенный график работы.
«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин на совещании с губернаторами заявил, что Россия победит «коронавирусную заразу».