Песков рассказал о здоровье Путина

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Пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале рассказал о состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина.
Песков рассказал о здоровье Путина
  • Reuters

«Отменное», — сказал он, отвечая на вопрос о здоровье Путина.

По его словам, о хорошем состоянии здоровья главы России говорит даже его насыщенный график работы.

«Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин на совещании с губернаторами заявил, что Россия победит «коронавирусную заразу».

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