В Москве рассказали о новых излечившихся от коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ещё 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели в столице.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 149 человек», — цитирует её РИА Новости.

По словам Раковой, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации от медиков.

«Всего количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 499», — отметила она.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.