В Москве рассказали о новых излечившихся от коронавируса
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- РИА Новости
«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 149 человек», — цитирует её РИА Новости.
По словам Раковой, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации от медиков.
«Всего количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 499», — отметила она.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.