Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

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Два человека погибли в результате возгорания в квартире 16-этажного дома на юго-западе Москвы.
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
  • АГН «Москва»

Об этом МЧС Москвы сообщило на своей странице в Twitter.

Отмечается, что на площади 3 кв. м горели личные вещи и мебель. Они потухли сами до приезда пожарных.

«Из квартиры были эвакуированы и переданы медикам два человека (к сожалению, люди погибли)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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