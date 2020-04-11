Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
- АГН «Москва»
Об этом МЧС Москвы сообщило на своей странице в Twitter.
Отмечается, что на площади 3 кв. м горели личные вещи и мебель. Они потухли сами до приезда пожарных.
«Из квартиры были эвакуированы и переданы медикам два человека (к сожалению, люди погибли)», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.