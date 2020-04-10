Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
- РИА Новости
«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объёмов добычи нефти», — сообщает пресс-служба Кремля.
Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике.
Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда, который состоялся ночью 10 апреля.
Позднее сообщалось, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации с нефтью и коронавирусом.