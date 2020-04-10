Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объёмов добычи нефти», — сообщает пресс-служба Кремля.

Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда, который состоялся ночью 10 апреля.

Позднее сообщалось, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации с нефтью и коронавирусом.