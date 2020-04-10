В Подмосковье рассказали о подготовке больниц к ситуации с коронавирусом

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В Московской области рассказали о подготовке больниц к ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье рассказали о подготовке больниц к ситуации с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, в Жуковском достраивают инфекционный корпус, рассчитанный на 75 пациентов. В настоящее время там ведут пусконаладочные работы. Отделение должно открыться 17 апреля.

В ЦРБ Талдома ремонт отделения для приёма больных коронавирусом почти завершён.

В Подольске детскую городскую больницу за две недели переоборудовали в инфекционное отделение.

«Все палаты снабжены дверями, на которых стоит стекло — для полной визуализации медицинского персонала, всех пациентов, которые находятся в палате в данный момент. И табличками, причём цвет этих табличек для нас, он говорит о степени тяжести пациента. Разные этажи в разном цвете», — заявил главный врач ГБУЗ МО «ПГКБ» Вардан Гаворкян.

Ранее, как сообщало URA.RU, замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

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