В Подмосковье появилась возможность дистанционной регистрации в качестве безработных

В Московской области появилась возможность дистанционной регистрации в качестве безработных.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Зарегистрироваться можно в центре занятости с помощью портала «Работа в России».

«Необходимо обратить внимание, что в заявлении гражданин указывает центр занятости по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания», — уточнили в пресс-службе.

Как отметила глава министерства Ирина Фаевская, на портале нужно подать резюме и заявление. Центры занятости сформируют остальные данные через межведомственное взаимодействие.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал временное упрощение регистрации безработных.