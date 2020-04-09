В Госдуме прокомментировали временное упрощение регистрации безработных

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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал временное упрощение регистрации безработных.
В Госдуме прокомментировали временное упрощение регистрации безработных
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что россияне смогут встать на биржу труда дистанционно.

«Но в любом случае будут проверяться все персональные данные. Если человек официально трудоустроен, то об этом известно. У любого гражданина есть СНИЛС, у нас с 1 января вся трудовая деятельность ведётся в электронном виде, каких-либо рисков я в данном случае не вижу», — сказал Нилов.

По его словам, если гражданин, получающий пособие по безработице, найдёт работу, эта информация станет известна.

Как отметил депутат, система электронного документооборота, система контроля, персонифицированного учёта позволяют всё это отслеживать.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

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