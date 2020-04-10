Адвокатам и нотариусам разрешили возобновить работу в Тюменской области с 13 апреля

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Адвокатам и нотариусам разрешили возобновить работу в Тюменской области с понедельника, 13 апреля.
Адвокатам и нотариусам разрешили возобновить работу в Тюменской области с 13 апреля
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, об этом на онлайн-брифинге заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Кроме того, он напомнил, что право заниматься профессиональной деятельностью со следующей недели получат организации из строительной и проектной сферы, обрабатывающие производства, грузовой транспорт, а также компании, продающие автодетали. По возможности работа будет выполняться удалённо.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.

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