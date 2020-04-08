В Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов прокомментировал ситуацию с малым и средним бизнесом.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Некоторые меры поддержки уже начали действовать, но добавились и нововведения. Как напомнил Хромов, взносы для малых и средних компаний снизили с 30 до 15% ещё в прошлый раз, но отсрочка по их уплате на шесть месяцев действовала только для микропредприятий. Теперь она распространяется на все МСП.

«Мы со стороны Московской области уже определили более 600 организаций, которые получат существенное ручное сопровождение и внимание в их части по проведению бизнеса в ближайшее время. Это не значит, что все остальные организации окажутся обделёнными», — сказал чиновник.

По его словам, власти будут собирать данные в рамках видеоконференций как областного, так и муниципального уровня, чтобы ни одна проблема бизнеса не осталась без конструктивного решения.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.

«Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов провёл онлайн-встречу с самозанятыми республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить