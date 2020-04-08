В Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов прокомментировал ситуацию с малым и средним бизнесом.

Об этом сообщает телеканал «360».

Некоторые меры поддержки уже начали действовать, но добавились и нововведения. Как напомнил Хромов, взносы для малых и средних компаний снизили с 30 до 15% ещё в прошлый раз, но отсрочка по их уплате на шесть месяцев действовала только для микропредприятий. Теперь она распространяется на все МСП.

«Мы со стороны Московской области уже определили более 600 организаций, которые получат существенное ручное сопровождение и внимание в их части по проведению бизнеса в ближайшее время. Это не значит, что все остальные организации окажутся обделёнными», — сказал чиновник.

По его словам, власти будут собирать данные в рамках видеоконференций как областного, так и муниципального уровня, чтобы ни одна проблема бизнеса не осталась без конструктивного решения.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.

«Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов провёл онлайн-встречу с самозанятыми республики.