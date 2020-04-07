Минниханов провёл онлайн-встречу с самозанятыми Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл онлайн-встречу с самозанятыми республики.

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана, к встрече также присоединились представители профильных министерств и крупнейших банков.

«Сегодня глубину и последствия кризиса ещё невозможно оценить до конца. Я прошу вас предпринять все меры для сохранения вашего бизнеса, трудовых коллективов. Правительством Республики Татарстан по мере реализации федеральных мер поддержки будут реализованы её региональные составляющие», — заявил глава республики.

Отмечается, что во время встречи предприниматели обсудили с президентом возможности господдержки предпринимателей и разрешения деятельности части организаций из сферы услуг.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.