Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
- РИА Новости
Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.
«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы», — сказал глава государства.
Он отметил, что сделать это необходимо «продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию».
Президент пояснил, что должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.
Путин заявил, что «остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями».
«Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — добавил он.
Ранее Путин в ходе совещания по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции попросил специалистов поделиться своим мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней в России.