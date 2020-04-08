Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.

Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы», — сказал глава государства.

Он отметил, что сделать это необходимо «продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию».

Президент пояснил, что должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.

Путин заявил, что «остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями».

«Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — добавил он.

Ранее Путин в ходе совещания по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции попросил специалистов поделиться своим мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней в России.