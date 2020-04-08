В Кремле оценили возможность сокращения нерабочих дней

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность сокращения периода нерабочих дней в России и отмены режима самоизоляции.

«Как и когда выходить (из режима самоизоляции. — RT) — предстоит ещё принять это решение в зависимости от развития ситуации», — заявил Песков.

Он отметил, что все участники совещания у российского лидера Владимира Путина «также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас».

Пресс-секретарь добавил, что у России есть «возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения».

На вопрос о том, будут ли сокращены нерабочие дни и какое решение Путин принял по итогам состоявшегося накануне совещания с медиками, Песков ответил, что «не было цели принять решение».

«Вчера был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, возможности по профилактике, по предупреждению распространения и обменяться мнениями по поводу возможных траекторий развития динамики», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Путин в ходе совещания по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции попросил специалистов поделиться своим мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней в России.

В свою очередь, глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что до выхода на плато в ситуации с распространением в России COVID-19 ещё 10—14 дней.