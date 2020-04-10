Более половины заражённых коронавирусом в Подмосковье младше 45 лет

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Больше половины от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области моложе 45 лет.
Более половины заражённых коронавирусом в Подмосковье младше 45 лет
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В Московской области на данный момент зафиксировано 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — 508 человек (55%) — моложе 45 лет», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального Минздрава.

Среди общего числа заразившихся коронавирусом 14% — старше 65 лет, 31% — в возрасте от 45 до 65 лет.

Ранее в Подмосковье рассказали о готовности больницы для пациентов с COVID-19.

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