В Подмосковье рассказали о готовности больницы для пациентов с COVID-19

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В подмосковном Звенигороде готов к открытию современный медицинский центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье рассказали о готовности больницы для пациентов с COVID-19
  • АГН «Москва»

Как передаёт телеканал «360», больница начнёт принимать пациентов с 13 апреля.

Главный врач больницы Виктор Барсук подчеркнул, что строительство двух корпусов было завершено в рекордно короткие сроки.

«Первый корпус — корпус-трансформер. 35 коек — это реанимация. На втором и третьем этажах — 70 боксированных коек, выполненных по всем стандартам, Роспотребнадзор подтвердил. В любое время мы можем из 79 (боксированных) коек развернуть моментально 79 реанимационных коек. Также мы можем, если не будет тяжёлых больных, из реанимации сделать обычные боксированные палаты. Такого в России нет нигде», — заявил Барсук.

Отмечается, что всего в больнице предусмотрено 554 койки, каждая из которых обеспечена кислородом.

Ранее, как сообщало URA.RU, замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

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