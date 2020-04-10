В Подмосковье стартовала донорская акция Росгвардии

В Московской области стартовала донорская акция Центрального округа Росгвардии «От сердца к сердцу».

Она приурочена к Национальному дню донора, который отмечается 20 апреля.

Как ожидается, участниками акции станут сотрудники и военнослужащие всех территориальных органов округа.

Первыми стали работники ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Подмосковью. Забор произвели мобильные бригады областной станции переливания крови.

«Отряд всегда и во всём готов помочь гражданам нашей страны. Мы знаем, что в больницах находится много людей, которые нуждаются в компонентах и препаратах крови. И мы им можем помочь», — заявил командир ОМОН «Пересвет» полковник полиции Андрей Карявин.

Банк донорской крови был пополнен почти на 25 литров. Она пойдёт на нужды клиник не только на территории Подмосковья, но и — в случае необходимости — других регионов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московскую область назвали лидером по заготовке донорской крови в Центральном федеральном округе.