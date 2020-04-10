Матвиенко рассказала о традиционном и дистанционном обучении
- © пресс-служба СФ
Об этом говорится в сообщении в блоге Матвиенко на сайте Совфеда.
Она отметила, что пандемия коронавируса дала импульс для развития обучения, которое совмещает дистанционные и традиционные технологии.
«Будущее именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время», — добавила Матвиенко.
Ранее стало известно, что более 50% участников опроса об онлайн-обучении заявили, что предпочитают традиционную систему образования.