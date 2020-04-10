Опрос: более 50% россиян выступают за традиционную систему образования

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Более 50% участников опроса об онлайн-обучении заявили, что предпочитают традиционную систему образования.
Опрос: более 50% россиян выступают за традиционную систему образования
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что опрос был проведён в аккаунтах сайта во «ВКонтакте», Viber и Telegram.

Традиционное образование предпочитают 87% в Viber, 72% во «ВКонтакте» и 55% в Telegram.

За онлайн-образование только 4% в Viber, 11% во «ВКонтакте» и 17% в Telegram.

Готовы их поддержать, если будет усовершенствована нынешняя система онлайн-образования, 3% в Viber, 8% во «ВКонтакте» и 12% в Telegram.

Также готовы к онлайну, если будет возможность прямого контакта с учителем и сохранение социальной среды, 4% в Viber, 9% во «ВКонтакте» и 16% в Telegram.

Ранее замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что ведомство совместно с образовательными учреждениями разработает технологию организации дистанционного обучения, в том числе для колледжей, где занимаются профподготовкой.

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