В Минпросвещения разработают технологию дистанционного обучения для учреждений профподготовки

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Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что ведомство совместно с образовательными учреждениями разработает технологию организации дистанционного обучения в том числе для колледжей, где занимаются профподготовкой.
В Минпросвещения разработают технологию дистанционного обучения для учреждений профподготовки
  • Pixabay

«Я убеждён, что нельзя просто взять и всем поставить «пятёрки». Возможность пройти практику сейчас точно так же существует», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, тот, кто хочет стать профессионалом, может пройти все эти ступени.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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