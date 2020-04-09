В Минпросвещения разработают технологию дистанционного обучения для учреждений профподготовки
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«Я убеждён, что нельзя просто взять и всем поставить «пятёрки». Возможность пройти практику сейчас точно так же существует», — сказал он в беседе с kp.ru.
По его словам, тот, кто хочет стать профессионалом, может пройти все эти ступени.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.