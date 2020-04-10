Психолог дала рекомендации по проведению выходных в самоизоляции

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала о необходимости отделять выходные дни от рабочих в условиях самоизоляции.
Психолог дала рекомендации по проведению выходных в самоизоляции
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В беседе с сайтом «Москва 24» она рекомендовала в субботу и воскресенье по возможности полностью отказаться от удалённой работы и бытовых дел, а также воздержаться от выполнения уроков с детьми.

Кроме того, по мнению специалиста, в выходные дни необходимо ограничить доступ в интернет.

«Когда ты туда попадаешь, то тебя как в воронку засасывает. Помимо рабочей информации, мы начинаем искать даже не связанную с работой. Необходимо создать для себя какой-то режим, график посещения сети», — заявила психолог.

Эксперт предложила организовать семейные игры, развлечения и домашние мероприятия, а также чаще созваниваться с родственниками.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как общаться с детьми во время режима самоизоляции.

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