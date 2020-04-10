В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии

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Полина Полетаева
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал возбуждение уголовного дела из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.
В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии
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«Действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные. Памятник Коневу установлен в благодарность за то, что он и его однополчане спасли столицу тогдашней Чехословакии во время пражского восстания от полного уничтожения нацистами. Чудесный город Прага, такой, каким мы его знаем, каким мы его любим, в каком сейчас живут те люди, которые принимали решение о сносе памятника, этот город существует исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев», — заявил сенатор.

Он добавил, что снос памятника заслуживает «политического осуждения».

«Всё, что происходило потом в истории Чехословакии, в отношениях между нашими странами, можно обсуждать, но это было потом. Это не имеет никакого отношения к подвигу советских солдат, к подвигу маршала Конева, который и увековечен в этом памятнике. Поэтому это безобразно и отвратительно, это заслуживает политического осуждения», — уверен Косачёв.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

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