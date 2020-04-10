Около 250 тысяч защитных костюмов доставят врачам в Приморье

Около 250 тыс. защитных костюмов и примерно 14 млн масок будет поставлено в Приморский край для врачей, борющихся с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«В пятницу в Приморский край поступит почти 250 тыс. защитных костюмов. Мы обеспечим ими всех, кто работает с пациентами, в том числе находящимися на карантине», — заявил губернатор края Олег Кожемяко.

По его словам, Минпромторг уже передал региону 36 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу в регионе с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.