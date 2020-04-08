В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Работа разрешена при выполнении ряда условий: наличие централизованного водоснабжения и водоотведения, обслуживание не более одного клиента в зале», — приводит пресс-служба правительства региона слова Кожемяко.

Он отметил, что перерывы между посетителями должны составлять «до 30 минут для проведения уборки и дезинфекции после каждого клиента со сменой средств индивидуальной защиты персонала».

Отмечается, что также, согласно постановлению правительства края, может быть разрешена и деятельность предприятий, оказывающих косметические услуги.

Ранее сообщалось о введении пропускной системы в городах Приморья с 7 апреля.

Министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук в беседе с телеканалом «Звезда» пояснил, что введение пропускной системы носит тестовый и необязательный характер, никаких наказаний за отсутствие электронного пропуска не предусмотрено.