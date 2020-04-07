В Приморье разъяснили ситуацию с пропускным режимом в регионе

Министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук прокомментировал запуск пропускной системы в регионе.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам министра, введение пропускной системы носит тестовый и необязательный характер, никаких наказаний за отсутствие электронного пропуска не предусмотрено.

«Мы это проводим в тестовом режиме, чтобы отладить все процессы и наладить сбор данных. Соответственно, те, кто пожелает, могут это сделать, но это не является обязательным требованием и никого наказывать не будут», — пояснил Максимчук.

Пропускная система в городах Приморья заработала с 7 апреля.

Ранее кандидат физико-математических наук полярник Виктор Боярский, директор музея Арктики и Антарктики, в беседе с Inforeactor дал рекомендации, как проводить время в режиме самоизоляции.