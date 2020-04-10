В Подмосковье задержали трёх работников нарколаборатории

Трое граждан Украины задержаны в Подмосковье по подозрению в производстве наркотиков, из оборудованной ими нарколаборатории изъято около 10 кг мефедрона.

«По подозрению в незаконном производстве психотропных веществ задержаны трое граждан Республики Украина», — цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирину Волк.

По её словам, задержанные создали нарколабораторию в арендованном ими доме в Серпуховском районе Московской области.

«Химическое исследование подтвердило, что сотрудниками правоохранительных органов изъято психотропное вещество мефедрон общей массой около 9,5 кг, что составляет примерно 28 тыс. разовых доз», — добавила она.

4 марта в Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.

Также в ноябре 2019 года в Серпуховском районе Московской области была ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.