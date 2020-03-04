В Вологодской области пресекли деятельность ОПГ, распространявшей наркотики

В Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.

Об этом сообщает mk.ru.

Подозреваемых задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Вологодской области.

По имеющимся данным, семь человек в возрасте от 22 до 40 лет закладывали тайники с запрещёнными препаратами, купленными в интернете.

Изъято около двух килограммов синтетического вещества, а также сотовые телефоны, банковские карты и приспособления для расфасовки.

Заведены уголовные дела. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.