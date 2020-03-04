В Вологодской области пресекли деятельность ОПГ, распространявшей наркотики
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
Подозреваемых задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Вологодской области.
По имеющимся данным, семь человек в возрасте от 22 до 40 лет закладывали тайники с запрещёнными препаратами, купленными в интернете.
Изъято около двух килограммов синтетического вещества, а также сотовые телефоны, банковские карты и приспособления для расфасовки.
Заведены уголовные дела. Фигуранты находятся под стражей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.