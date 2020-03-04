В Вологодской области пресекли деятельность ОПГ, распространявшей наркотики

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В Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.
В Вологодской области пресекли деятельность ОПГ, распространявшей наркотики
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

Подозреваемых задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Вологодской области.

По имеющимся данным, семь человек в возрасте от 22 до 40 лет закладывали тайники с запрещёнными препаратами, купленными в интернете.

Изъято около двух килограммов синтетического вещества, а также сотовые телефоны, банковские карты и приспособления для расфасовки.

Заведены уголовные дела. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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