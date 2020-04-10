Адвокат сообщил о продлении ареста солдату Шамсутдинову

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Суд продлил на четыре месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Продлили на четыре месяца арест. В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь туда (в Читу. — RT) в мае», — цитирует его ТАСС.

Адвокат добавил, что тогда же и планирует ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы Шамсутдинова.

В марте стало известно, что Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. 

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