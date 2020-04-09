В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых граждан
- Вид на город Уфу. Архивное фото
- РИА Новости
- © Геннадий Карпов
Как сообщает «Реальное время», об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании.
Пожилым жителям нельзя находиться в общественных местах с 18:00 до 10:00, детям — с 18:00 до 13:00.
Хабиров также поручил бригадам социальных работников провести адресный обход этих категорий граждан для проверки соблюдения ими режима самоизоляции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пенсионеры старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции.