В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых граждан

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В Башкирии ввели комендантский час для детей, а также для граждан старше 65 лет.
В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых граждан
  • Вид на город Уфу. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Геннадий Карпов

Как сообщает «Реальное время», об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании.

Пожилым жителям нельзя находиться в общественных местах с 18:00 до 10:00, детям — с 18:00 до 13:00.

Хабиров также поручил бригадам социальных работников провести адресный обход этих категорий граждан для проверки соблюдения ими режима самоизоляции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пенсионеры старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции.

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