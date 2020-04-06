В Подмосковье рассказали о выплатах за соблюдение режима самоизоляции

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В Московской области пенсионеры старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции. Материальную помощь предоставили 1,2 млн человек.
В Подмосковье рассказали о выплатах за соблюдение режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Первую часть суммы в размере 1,5 тыс. рублей уже перечислили. Вторая выплата поступит 14 апреля.

«Сейчас мы анализируем список ещё 249 тыс. жителей, имеющих хронические заболевания, и пенсионеров старше 65 лет, поскольку в нашей базе нет их банковских реквизитов», — заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил принятые Россией меры по предупреждению распространения коронавируса.

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