К концу апреля в России должны развернуть около 95 тысяч коек

В России в связи с распространением коронавируса до конца апреля должны быть развёрнуты около 95 тыс. коек, сообщил в эфире «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы перепрофилировали часть коек. В общей сложности по стране до конца этого месяца должно быть развёрнуто почти 95 тыс. коек с учетом перепрофилирования больничных коек, которые раньше использовались для других видов оказания медицинской помощи», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медицинские организации для защиты медперсонала от коронавирусной инфекции.

По данным на 9 апреля, в России выявлен 10 131 случай коронавируса, 698 человек выздоровели, 76 — умерли.