Психолог дала рекомендации в связи с распространением коронавируса

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко дала рекомендации людям, испытывающим страхом перед распространением коронавирусной инфекции.
Психолог дала рекомендации в связи с распространением коронавируса
  • Pixabay

По её мнению, важно понять, что в режиме самоизоляции нет ничего особенного, это часть нашей жизни.

Психолог рекомендовала прежде всего ограничить количество поступающей информации. 

«В некотором смысле ограничить себе объём информации, которую мы перерабатываем. Я призываю всех доверять только проверенным СМИ, потому что огромное количество фейков, большое количество частных источников, людей, которые распространяют их в своих социальных сетях. Они хотят хайпануть, заработать, прославиться на этой пандемии», — отметила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Овчаренко также напомнила о необходимости придерживаться внутренней дисциплины и по возможности сохранять привычный образ жизни. 

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как общаться с детьми во время режима самоизоляции.

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