Около 340 россиян в Малайзии обратились в посольство за помощью
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.
«Большая часть из них находится в Куала-Лумпуре, некоторые — в отдалённых регионах страны. Посольство находится на постоянной связи с ними», — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторым необходима срочная помощь.
«В этих условиях посольством при содействии местных властей предпринимаются усилия для оказания адресной помощи российским гражданам», — уточнили в диппредставительстве.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал вывоз россиян из-за границы на родину.