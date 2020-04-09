Около 340 россиян в Малайзии обратились в посольство за помощью

Около 340 россиян, которые находятся в Малайзии, обратились в российское посольство за помощью и выразили желание вернуться на родину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.

«Большая часть из них находится в Куала-Лумпуре, некоторые — в отдалённых регионах страны. Посольство находится на постоянной связи с ними», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторым необходима срочная помощь.

«В этих условиях посольством при содействии местных властей предпринимаются усилия для оказания адресной помощи российским гражданам», — уточнили в диппредставительстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал вывоз россиян из-за границы на родину.