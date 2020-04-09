Около 340 россиян в Малайзии обратились в посольство за помощью

Короткая ссылка
Около 340 россиян, которые находятся в Малайзии, обратились в российское посольство за помощью и выразили желание вернуться на родину.
Около 340 россиян в Малайзии обратились в посольство за помощью
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.

«Большая часть из них находится в Куала-Лумпуре, некоторые — в отдалённых регионах страны. Посольство находится на постоянной связи с ними», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторым необходима срочная помощь.

«В этих условиях посольством при содействии местных властей предпринимаются усилия для оказания адресной помощи российским гражданам», — уточнили в диппредставительстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал вывоз россиян из-за границы на родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить