Мишустин высказался об эвакуации россиян из-за границы

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал вывоз россиян из-за границы на родину.

Как сообщается на сайте Кремля, Мишустин отметил, что первый список россиян, которые хотели вернуться из-за рубежа, содержал примерно 15 тыс. сведений, которые не соответствовали действительности.

«Первый список, который был собран в самом начале, 27-го и 30 марта, содержал примерно 15 тыс. сведений, которые не соответствовали действительности: люди давали информацию, и непонятно, откуда и каким образом они попали в том числе за рубеж», — сказал премьер.

Мишустин пояснил, что список из желающих вернуться в Россию проверяется в том числе по форматно-логическому контролю представителями МВД и ФСБ.

Ранее Минтранс России назвал число желающих вернуться на родину россиян, а также условия эвакуации.