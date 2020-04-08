Мишустин высказался об эвакуации россиян из-за границы
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Кремля, Мишустин отметил, что первый список россиян, которые хотели вернуться из-за рубежа, содержал примерно 15 тыс. сведений, которые не соответствовали действительности.
«Первый список, который был собран в самом начале, 27-го и 30 марта, содержал примерно 15 тыс. сведений, которые не соответствовали действительности: люди давали информацию, и непонятно, откуда и каким образом они попали в том числе за рубеж», — сказал премьер.
Мишустин пояснил, что список из желающих вернуться в Россию проверяется в том числе по форматно-логическому контролю представителями МВД и ФСБ.
Ранее Минтранс России назвал число желающих вернуться на родину россиян, а также условия эвакуации.