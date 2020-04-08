Самолёт с 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву

Короткая ссылка
Рейс «Аэрофлота» с 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив — Мале в Москву. Об этом сообщил посол России на Шри-Ланке Юрий Материй.
Самолёт с 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву
  • РИА Новости

«Рейс Аэрофлота su-321 вылетел из Мале в Москву около трёх часов по местному времени (около 13:00 мск)», — цитирует РИА Новости посла.

По его словам, на борту находится 177 россиян, «проживающих в Москве и Московской области».

Отмечается, что на Мальдивах осталось около 300 человек, которые включены в списки посольства на выезд.

Ранее сообщалось, что из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить