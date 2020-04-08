Самолёт с 177 россиянами вылетел с Мальдив в Москву

Рейс «Аэрофлота» с 177 россиянами вылетел из столицы Мальдив — Мале в Москву. Об этом сообщил посол России на Шри-Ланке Юрий Материй.

«Рейс Аэрофлота su-321 вылетел из Мале в Москву около трёх часов по местному времени (около 13:00 мск)», — цитирует РИА Новости посла.

По его словам, на борту находится 177 россиян, «проживающих в Москве и Московской области».

Отмечается, что на Мальдивах осталось около 300 человек, которые включены в списки посольства на выезд.

Ранее сообщалось, что из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.