Источник сообщил о взрыве в здании бизнес-центра в Москве

В здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице, дом 8, произошёл взрыв на восьмом этаже», — заявил источник.

По данным агентства, напротив здания находится посольство Словакии.

Также источник агентства сообщил, что взрыв произошёл в бойлерной. По его словам, было ликвидировано возгорание на площади 5 кв. м.

Ранее в Москве произошёл пожар в доме престарелых, в результате чего четыре человека погибли и 16 пострадали.