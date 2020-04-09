Источник сообщил о взрыве в здании бизнес-центра в Москве
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- РИА Новости
«В здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице, дом 8, произошёл взрыв на восьмом этаже», — заявил источник.
По данным агентства, напротив здания находится посольство Словакии.
Также источник агентства сообщил, что взрыв произошёл в бойлерной. По его словам, было ликвидировано возгорание на площади 5 кв. м.
Ранее в Москве произошёл пожар в доме престарелых, в результате чего четыре человека погибли и 16 пострадали.