Источник сообщил о взрыве в здании бизнес-центра в Москве

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В здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник сообщил о взрыве в здании бизнес-центра в Москве
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

«В здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице, дом 8, произошёл взрыв на восьмом этаже», — заявил источник.

По данным агентства, напротив здания находится посольство Словакии. 

Также источник агентства сообщил, что взрыв произошёл в бойлерной. По его словам, было ликвидировано возгорание на площади 5 кв. м.

Ранее в Москве произошёл пожар в доме престарелых, в результате чего четыре человека погибли и 16 пострадали.

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