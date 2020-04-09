Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве возросло до 16

Короткая ссылка
Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве увеличилось до 16. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«По уточнённым данным, пострадали 20 человек, четверо из них погибли», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Москвы.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших в результате инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить