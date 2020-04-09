Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве возросло до 16
Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве увеличилось до 16. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«По уточнённым данным, пострадали 20 человек, четверо из них погибли», — приводит РИА Новости его слова.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Москвы.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших в результате инцидента.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: