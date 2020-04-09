Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве возросло до 16

Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве увеличилось до 16. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«По уточнённым данным, пострадали 20 человек, четверо из них погибли», — приводит РИА Новости его слова. Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Москвы. Ранее сообщалось о десяти пострадавших в результате инцидента.