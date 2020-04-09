Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых в Москве
- АГН «Москва»
- © Денис Воронин
«В результате пожара десять человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — сказал политик.
Бирюков заявил, что, по предварительной информации, пожару предшествовал хлопок в котельной.
По данным экстренных служб, в результате ЧП погибли четыре человека.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в столице.