Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых в Москве

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Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«В результате пожара десять человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — сказал политик.

Бирюков заявил, что, по предварительной информации, пожару предшествовал хлопок в котельной.

По данным экстренных служб, в результате ЧП погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в столице.

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