СК возбудил дело из-за пожара в доме престарелых в Москве
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту возгорания в доме престарелых возбуждено уголовное дело», — сказала она.
По данным следствия, в доме престарелых находилось более 50 человек.
Ранее в МЧС сообщили, что на западе столицы на минус первом этаже здания произошло возгорание. Согласно последним данным, в результате пожара погибли два человека.