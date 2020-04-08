СК возбудил дело из-за пожара в доме престарелых в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту возгорания в доме престарелых возбуждено уголовное дело», — сказала она.

По данным следствия, в доме престарелых находилось более 50 человек.

Ранее в МЧС сообщили, что на западе столицы на минус первом этаже здания произошло возгорание. Согласно последним данным, в результате пожара погибли два человека.