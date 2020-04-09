Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

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Двое детей погибли и ещё три человека, включая одного ребёнка, пострадали в результате пожара в деревенском доме в Нижегородской области.
Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

«Утром были обнаружены двое погибших. Предположительно, дети», — заявили в МЧС.

Ещё трое пострадавших, в том числе двое взрослых и один ребёнок, госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как уточняет информационное агентство «Время Н», возгорание произошло в доме №22 на Садовой улице в деревне Соловьиха.

Ранее в Москве четыре человека погибли и 16 пострадали при пожаре в доме престарелых.

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