Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
«Утром были обнаружены двое погибших. Предположительно, дети», — заявили в МЧС.
Ещё трое пострадавших, в том числе двое взрослых и один ребёнок, госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Как уточняет информационное агентство «Время Н», возгорание произошло в доме №22 на Садовой улице в деревне Соловьиха.
Ранее в Москве четыре человека погибли и 16 пострадали при пожаре в доме престарелых.