Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Двое детей погибли и ещё три человека, включая одного ребёнка, пострадали в результате пожара в деревенском доме в Нижегородской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

«Утром были обнаружены двое погибших. Предположительно, дети», — заявили в МЧС.

Ещё трое пострадавших, в том числе двое взрослых и один ребёнок, госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как уточняет информационное агентство «Время Н», возгорание произошло в доме №22 на Садовой улице в деревне Соловьиха.

Ранее в Москве четыре человека погибли и 16 пострадали при пожаре в доме престарелых.