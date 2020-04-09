В Татарстане рассказали о частных лабораториях, которые могут делать тесты на коронавирус

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о частных лабораториях, которые могут делать тесты на коронавирусную инфекцию.

«Ситилаб» и «Биомед» зарегистрировались, что они хотят. Мы оцениваем у них наличие документов», — заявила она в беседе с «Бизнес Online».

По её словам, также оцениваются средства защиты, число врачей-лаборантов.

Как уточнила Патяшина, частные клиники приобретут тест-системы за свои деньги. Пробы пациентов, у которых обнаружат коронавирус, станут передавать в Роспотребнадзор на перепроверку.

«Государственные учреждения делают лабораторные обследования только для определённых категорий, которые подлежат обязательной проверке», — добавила глава управления.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.