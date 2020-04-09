Кабмин подготовит решения по борьбе с коронавирусом до конца недели
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- РИА Новости
Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В самое ближайшее время, уже до конца этой недели, мы подготовим все необходимые решения», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин в ходе совещания с губернаторами, посвящённого борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил, что предстоящие недели станут определяющими для развития ситуации с COVID-19.
Также президент призвал россиян «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».